İran ve Rusya'nın medya iş birliği geniş yankı buldu

Celali, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda Hafız’dan bir mısra olan (Aşıklarla bir defa dönmeye başladığında, bu döngü devam etmeli) dizisini aktararak, bu iş birliğinin tesadüfen değil, yılların dostluk ve anlayışının sonucu olduğunu vurguladı ve Beşinci İran-Rusya Medya İş Birliği Toplantısı'nın bu sürecin bir ürünü olduğunu ifade etti.

İran İslam Cumhuriyeti medya heyeti, Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı Medya ve Tanıtım İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Rıza Noruzpur başkanlığında Salı günü Moskova’ya gitti.

İran-Rusya Medya İş Birliği Çalışma Grubu toplantısı, Rossiya Segodnya medya kuruluşunun ev sahipliğinde, Noruzpur ve Rusya İletişim ve Toplu Medya Bakan Yardımcısı Çerkesova’nın katılımıyla Çarşamba günü yapıldı. Yaklaşık üç saat süren görüşmelerin ardından, İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali’nin de katılımıyla toplantı değerlendirilerek sonlandırıldı.

İran tarafından İRNA, IRIB, ISNA, Tasnim, Khabar Online ve Nour News gibi önemli medya kurumlarının yöneticileri ve temsilcileri, medya alanındaki kapasitelerini ve önerilerini dile getirdiler. Rusya tarafından ise Rossiya Segodnya, TASS haber ajansı, Zvezda televizyonu, BRICS TV, Diyalog Merkezi, Rusya Ticaret Konseyi ve Media Scope temsilcileri görüşlerini sundu.