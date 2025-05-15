Nağmenin Tahtında Konseri

Bu müzik etkinliği, Meşkatiyan ailesi tarafından, Rudeki Vakfı ve

İranlı müzik grubu Hamnevazan-e Vedâd'ın iş birliğiyle organize edildi. Grubun sanat yönetmenliğini Kiyareş Davudi üstlenirken, konserin vokalistleri Purya Ahavas ve Mücteba Asgeri oldu.

Parviz Meşkatiyan, besteci, müzisyen, üniversite hocası, araştırmacı ve santur virtüözüdür. Aynı zamanda setar çalmayı da bilmekteydi. Birçok otoriteye göre, o çağdaş dönemin en büyük İranlı santur sanatçılarından ve bestecilerinden biridir.