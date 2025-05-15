15 May 2025 13:20
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News ID: 85833695
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Nağmenin Tahtında Konseri

15 May 2025 13:20
News ID: 85833695
Nağmenin Tahtında Konseri

Nağmenin Tahtında adlı konser, usta sanatçı Parviz Meşkatiyan’ın 70. doğum yıl dönümünü anmak amacıyla, dün akşam Tahran’daki Vahdet Salonu'nda düzenlendi.

Bu müzik etkinliği, Meşkatiyan ailesi tarafından, Rudeki Vakfı ve 
İranlı müzik grubu Hamnevazan-e Vedâd'ın iş birliğiyle organize edildi. Grubun sanat yönetmenliğini Kiyareş Davudi üstlenirken, konserin vokalistleri Purya Ahavas ve Mücteba Asgeri oldu.

Parviz Meşkatiyan, besteci, müzisyen, üniversite hocası, araştırmacı ve santur virtüözüdür. Aynı zamanda setar çalmayı da bilmekteydi. Birçok otoriteye göre, o çağdaş dönemin en büyük İranlı santur sanatçılarından ve bestecilerinden biridir.

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