Pezeşkiyan: Biz savaş değil, barış peşindeyiz

Pezeşkian, bu sabah Kirmanşah Eyaleti’ndeki ekonomik aktörler ve yatırımcılarla yaptığı görüşmede, “Trump, İran’ın zayıflıklarını yüzümüze vuracağını hayal etsin dursun. Biz, güçlü halkımız, girişimcilerimiz, bilim insanlarımız ve uzmanlarımızla tüm sorunların üstesinden gelebilecek kapasiteye sahibiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, herhangi bir akrabalık ya da parti bağlantısı olmadığını vurgulayarak “Parti kötü değildir. Ben köklü bir muhafazakârım ve aynı zamanda reformlara tüm kalbimle inanıyorum, ancak kimseye bağlı olmadım” dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan konuşmasının devamında “İrade ve kararlılığımız varsa ve kendi yeteneklerimize güvenirsek, her şeyi başarabiliriz. Trump, bizi tehdit ve ambargoyla sindireceğini sanıyor ve insan haklarından söz ediyor. Oysa bölgede yaşanan huzursuzluk ve cinayetlerin asıl faili onlardır. Kim Gazze'de 60 bin masum insanı katletme cesaretini gösterdi? Kim bir bölgenin su, gıda ve ilaç yollarını kesti? İnsan haklarından bahsediyorlar ama İran’da bir hata olduğunda dünyayı ayağa kaldırıyorlar” dedi.

“Ben her insanın hakkının çiğnenmesine karşıyım,” diyen Cumhurbaşkanı “Kusursuz olduğumuzu söylemiyorum, ama siz zalimler, dünyanın gözü önünde soykırım yapıyorsunuz. İnsan haklarından söz etmeyin. Barış ve huzurdan bahsedip en iyi bombaları ve silahları yaptığınızı söylüyorsunuz. Bunu insanları öldürmek için mi yapıyorsunuz? Bizi tehdit görüyorsunuz ama kendinizi güvenlik sembolü sayıyorsunuz. Silahlarınızı bölge ülkelerine satıp savaş çıkartıyorsunuz çünkü aksi halde silahlarınızı satamazsınız.” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, İran ve bölge ülkelerini dost, kardeş ve akraba olarak gördüğünü belirterek “Kürdistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Beluçistan... hepimiz bir aileyiz. Ama onlar aramıza düşmanlık sokmak istiyorlar. Biz kavga etmeyeceğiz çünkü bölge halklarını kardeşimiz biliyoruz. Eğer birlikte ticaret yapar, sınırları açarsak, bölgede güvenlik ve barışı sağlayacak büyük bir pazar oluşturabiliriz. Bu bölge hepimizindir, onların değil.” dedi.

Trump’ın açıklamalarına yeniden atıfta bulunan Cumhurbaşkanı “Biz savaş değil, barış istiyoruz. Onlar savaş peşinde. Biz içeride ve komşularımızla barış ve huzur peşindeyiz. Azerbaycan, Rusya, Afganistan, Pakistan, Irak ve Suudi Arabistan ile kardeşlik ve eşitlik istiyoruz. Suudi Arabistan bir İslam ülkesidir ve İslam oradan doğmuştur. Biz nasıl birbirimizle kavga edebiliriz? Ama o, Suudi Arabistan’ı bir tarafa, bizi diğer tarafa koymak istiyor. Bölgeyi istikrarsızlaştırmak istiyor ama biz buna izin vermeyeceğiz” dedi.