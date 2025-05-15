ABD Başkanının İran’a yönelik bölücü ve aşağılayıcı açıklamalarına Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama

Açıklama metninden;

"Siyonist rejim, Amerika adına Filistin’in işgal altındaki topraklarında en vahşi sömürgeci soykırımı gerçekleştirirken, aynı zamanda iki Arap ve İslam ülkesinin topraklarını da askeri işgal altında tutmakta. Lübnan, Suriye ve Yemen’in ulusal egemenliği ile toprak bütünlüğünü defalarca ihlal ederek bu ülkelere yönelik terör eylemleri ve savaş suçları işlemektedir. Tüm bunlara rağmen ABD Başkanı, utanmadan İran’ı bu ülkelerin yıkımından sorumlu tutmaktadır."

" Gerçeklerin böylesine çarpıtılması –ki bu durum, bölgedeki mevcut gerçekliklerin açıkça tersyüz edilmesine dayanmaktadır– Gazze’deki soykırım felaketi ile Siyonist rejimin Lübnan, Suriye ve Yemen’deki diğer suçlarını gölgelemeye yönelik olup, ABD’nin bölge halklarına karşı riyakâr ve aşağılayıcı yaklaşımının ve bu rejimin işlediği suçlardan sorumlu tutulmasını engelleme ısrarının başka bir göstergesidir."

" ABD Başkanının aldatıcı ve hakaret içeren sözleri, yurt içi ve yurt dışındaki İranlıların milli birliğini asla zedeleyemez."

" Bu tür açıklamalar, ABD yönetimlerinin son yetmiş yılda İran’ın kalkınma ve ilerlemesini engellemek adına hiçbir kötülükten kaçınmadığı gerçeğini değiştirmez. Bu kapsamda eski rejime ve dayatılan savaş sürecinde Saddam’ın suç rejimine tam destek sağlamış; en ağır yaptırımlar ve ekonomik-mali baskılarla her bir İranlının temel insan haklarını açıkça ihlal etmiştir."

" Bölge ve dünya halkları, ABD Başkanının bölgeyi ziyareti sırasında bölücü ve yanıltıcı açıklamalar yaptığı sırada, Gazze ve Batı Şeria’da Filistinli kadın ve çocukların Amerikan silahlarıyla katledildiğini, Filistin halkına yönelik soykırım planının ABD’nin doğrudan siyasi, mali ve askeri desteğiyle eşi görülmemiş bir şekilde sürdürüldüğünü asla unutmayacaktır."

" Hiç şüphesiz, ABD Başkanının bu bölücü açıklamaları, İran ile Arap komşuları arasında ayrılık yaratma ve Siyonist rejimin suçlarındaki doğrudan Amerikan rolünü örtbas etme amacı taşımaktadır. Ancak İran İslam Cumhuriyeti ve bölge ülkeleri, ABD ve Siyonist rejimin kötü niyetli geçmiş ve hedeflerinin farkında olarak, üçüncü tarafların bölücü yaklaşımlarından etkilenmeden, bölge halkları arasındaki dostane ilişkileri güçlendirme ve sağlamlaştırma yolunda ilerlemeye devam edecektir."