15 May 2025 09:43
Journalist ID: 5446
News ID: 85833440
T T
0 Persons

Ekler

Pezeşkiyan: Trump İranlıları tanımamış

15 May 2025 09:43
News ID: 85833440
Pezeşkiyan: Trump İranlıları tanımamış

Kirmanşah, İRNA - Cumhurbaşkanı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nın dün İran halkı hakkında iddialarda bulunduğunu belirterek, “Trump İranlıları tanımamış” dedi.

Mesud Pezeşkiyan, Kirmanşah Eyaleti’nin önde gelenleri ve kültür aktivistleri ile bir araya geldiği toplantıda “Amerikan Başkanı bu halkın onurunu, mertliğini ve fedakârlığını tanımamış ve ne olduğunu bilmiyor.” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan  “Trump, İran halkını tehdit ve huzursuzluk kaynağı olarak tanımladı. Benim sorum şu: Gazze’de 60 bin masum ve savunmasız çocuğu biz mi öldürdük? Ekmek, su ve ilacı çaresiz insanların önüne biz mi kestik?” diye ekledi.

Cumhurbaşkanı konuşmasının devamında “Onlar ister barış yapmak istesinler, ister istemesinler, biz bu ülkeyi güçlü bir şekilde bayındır hale getirecek ve inşa edeceğiz” diyerek şunları ekledi: “Biz barıştan yanayız, savaştan yana değiliz. Ancak izzetimizi ve onurumuzu hiçbir şeye satmayacağız, hiçbir gücün önünde boyun eğmeyecek ve teslim olmayacağız.” ifadelerini kullandı.

0 Persons

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .