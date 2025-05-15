Pezeşkiyan: Trump İranlıları tanımamış

Mesud Pezeşkiyan, Kirmanşah Eyaleti’nin önde gelenleri ve kültür aktivistleri ile bir araya geldiği toplantıda “Amerikan Başkanı bu halkın onurunu, mertliğini ve fedakârlığını tanımamış ve ne olduğunu bilmiyor.” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan “Trump, İran halkını tehdit ve huzursuzluk kaynağı olarak tanımladı. Benim sorum şu: Gazze’de 60 bin masum ve savunmasız çocuğu biz mi öldürdük? Ekmek, su ve ilacı çaresiz insanların önüne biz mi kestik?” diye ekledi.

Cumhurbaşkanı konuşmasının devamında “Onlar ister barış yapmak istesinler, ister istemesinler, biz bu ülkeyi güçlü bir şekilde bayındır hale getirecek ve inşa edeceğiz” diyerek şunları ekledi: “Biz barıştan yanayız, savaştan yana değiliz. Ancak izzetimizi ve onurumuzu hiçbir şeye satmayacağız, hiçbir gücün önünde boyun eğmeyecek ve teslim olmayacağız.” ifadelerini kullandı.