Milletvekillerinden Grossi’ye Uyarı: İran’ın nükleer haklarına yönelik herhangi bir tehdid cevapsız kalmayacak

Açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti’nin nükleer araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde hiçbir sınırlamaya tabi olmadığı belirtildi. Ülkenin, bilimsel, tıbbi ve endüstriyel ihtiyaçları doğrultusunda %93 saflığa kadar uranyum zenginleştirme hakkı bulunduğu, ayrıca nükleer enerjiden elektrik üretimi, tıp, sanayi ve diğer barışçıl alanlarda tam kapasiteyle yararlanma hakkına sahip olduğu vurgulandı.

Milletvekilleri, Grossi’ye hitaben Ajans’ın bağımsız ve tarafsız olması gerektiğini hatırlattı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın, siyonist rejim gibi suçlu aktörlerin ya da ABD öncülüğündeki güçlerin siyasi ve güvenlik çıkarlarına hizmet eden bir araç hâline gelmemesi gerektiği özellikle belirtildi.

Son olarak bildiride, İran’ın meşru nükleer haklarına yönelik herhangi bir müdahalenin kesinlikle cevapsız kalmayacağı ve gereken her türlü siyasi tepkinin verileceği bir kez daha açık biçimde dile getirildi.