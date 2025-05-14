Kalibaf: Bölgedeki kaosun kökeni, ABD’nin Siyonist mafyaya verdiği destektir

Kalibaf, bugün Endonezya’nın Cakarta kentinde düzenlenen 19. İslam Ülkeleri Parlamentolar Arası Birliği Konferansı’nda yaptığı konuşmada, Filistin halkının çağdaş tarihin en uzun ve en yıkıcı işgalinden acı çektiğini belirterek "Gazze krizi, İslam ümmetinin kalbinde derinleşmiş bir yara hâline gelmiştir" dedi.

Kalibaf konuşmasında “Bu topraklarda bir savaş değil, topyekûn bir soykırımla karşı karşıyayız. Siyonist rejim, sivil bölgeleri körlemesine bombalayarak, insani yardım yollarını yok ederek, Gazze halkına açlık, susuzluk, esaret, suikast, işkence, yerinden edilme ve vatanlarını terk ettirmeyi dayatmaktadır.” diye sürdürdü.

Dünyanın bu durumu “insanlığa karşı suç” olarak tanıdığını ancak caydırıcı ve yeterli tepkilerin verilmediğini söyleyen Kalibaf “Bu rejim, işgalcilik, soykırım ve ırkçılık temelleri üzerine kurulmuştur ve İslam dünyasına yönelik en büyük tehdit hâline gelmiştir. Herkes biliyor ki bu cani mafya, ABD'nin yeşil ışığı olmadan bu kadar vahşeti gerçekleştiremezdi” dedi.

Kalibaf, Filistin’e desteğin İslam’a, insanlığa ve adalet arayışına destek olduğunu vurgulayarak “Bugün Gazze’deki çocukların ve kadınların gözü, biz İslam ülkelerinin vereceği karara çevrilmiştir. Artık, İslam ülkelerinin ortak kararıyla bu rejimi Gazze kuşatmasını sona erdirmeye zorlamanın zamanı gelmiştir.” çağrısında bulundu.

Amerika’nın bölgeye yönelik destek politikalarını "kaosun ana kaynağı" olarak nitelendiren ve bölgedeki işgale karşı bölge halklarının direnişe yöneldiğini ifade eden Kalibaf, ABD Başkanının son açıklamalarına da değinerek, “ABD Başkanı’nın dün geceki sözleri onun hayal dünyasında yaşadığını gösterdi. Ona tavsiyemiz; gözlerini açsın ve halkların gönlündeki direniş gerçeğini görsün. Filistin direnişinin Gazze ve Batı Şeria’da son bir buçuk yıldır süren bombardımana rağmen halk arasında hâlâ ezici bir desteğe sahip olması, bunun en açık göstergesidir” dedi.