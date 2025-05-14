Moskova’da İran ve Rusya Medya Komitesi Toplantısı

Toplantı, Rusya'nın önemli medya kuruluşlarından Rossiya Segodnya’nın (Russia Today) ev sahipliğinde, İran tarafı başkanı Muhammed Rıza Noruzpur ve Rus tarafı başkanı Çerk Sova’nın konuşmalarıyla başladı. Görüşmelerin ardından İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali de oturuma katılarak toplantının sonuçlarını değerlendirdi.

Toplantının açılış konuşmasında Noruzpur, İran medya sektörünün potansiyel ve kabiliyetlerine değinirken İran ve Rusya medya kuruluşlarının, halkların birbirini daha iyi tanıması için önemli bir misyon üstlenmesi gerektiğini vurguladı ve İranlıların iki yüzyıldır Rus edebiyatı ve yazarlarının eserleri aracılığıyla “eski Rusya”yı tanıdığını, ancak “yeni Rusya” hakkındaki bilgilerin büyük ölçüde Batı kaynaklarından aktarıldığını ve bu nedenle iki ülke arasında medya bağlantılarının yetersiz kaldığını ifade etti.

Noruzpur ayrıca, iki ülke medya organlarının sahte haberlerle mücadele gibi alanlarda da iş birliği yapmasının önemli olduğunu belirtti.

Rusya İletişim ve Medya Bakan Yardımcısı Çerk Sova ise, iki ülkenin liderleri tarafından 28 Ocak 2025 tarihinde imzalanan Kapsamlı Stratejik Anlaşma’ya değinerek, bu anlaşma çerçevesinde İran’la medya iş birliğini artırmaya büyük önem verdiklerini söyledi. Komite toplantısının bu hedef doğrultusunda somut adımlar atılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Çerk Sova, aynı gün içinde Noruzpur ile gerçekleştirdiği ikili görüşmede, haberleşme, bilgilendirme ve dijital oyun sektörü gibi alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Toplantıda söz alan İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali de medya alanındaki iş birliğinin, genel ikili ilişkilerin gelişmesi için zemin oluşturduğunu belirtti. Celali, halkların kamuoyunun iki ülke ilişkilerini destekler hale gelmesi için medya iş birliğinin kilit bir rol oynadığını vurguladı.