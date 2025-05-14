Irakçi'den Trump'ın İran karşıtı sözlerine yanıt: Tehdidin yerini değiştirerek açık bir aldatmacaya tanık olduk

Irakçi sözlerine “Sayın Trump’ın bölge ülkelerinin kalkınma ve refah arzusuna dair söyledikleri, aslında İran halkının devrimle birlikte seçtiği yoldur. İran halkı, bağımsız, demokratik, özgür ve gelişmiş bir ülke için bu yolu seçti ve bu yönde ilerledi.” diye devam etti.

Dışişleri Bakanı, İran’ın gelişiminin önündeki asıl engelin ABD olduğunu belirterek "Son kırk yıl boyunca uygulanan yaptırımlar, ekonomik baskılar ve askeri tehditlerle İran halkının ilerlemesini engelleyen Amerika’dır. Ekonomik sıkıntıların asıl sorumlusu da, halkımıza zorla dayatılan bu baskıcı politikalardır." dedi.

Trump’ın toplantıda yeniden “maksimum baskı” politikasını savunduğunu vurgulayan Irakçi, “ABD Başkanı, İsrail’in bölgedeki tüm suçlarını göz ardı ediyor ve İran’ı tehdit olarak göstermeye çalışıyor. Bu, açık bir şekilde tehdidin yerini değiştirmek ve halkları aldatmaya çalışmaktır. Gazze’de 60 bin insanı kim öldürdü? Bu yıkımı kim yaptı? Lübnan, Suriye ve Yemen’e saldıran kim? Sadece son aylarda, Siyonist rejimin Suriye’de gerçekleştirdiği işgalin boyutu Gazze’nin yüzölçümünden fazladır. İsrail rejimi, Gazze halkını ekonomik abluka altına almış durumda. Tüm bunlar görmezden geliniyor ve İran tehdit olarak gösterilmeye çalışılıyor. Ama bunda da başarılı olamayacaklar” dedi.

Bakan Irakçi, Suudi Arabistan ve Katar’a gerçekleştirdiği son ziyaret hakkında bir soruyu yanıtlarken, “Bölge ülkelerini – Suudi Arabistan, Katar, BAE ve diğer komşular ile Avrupalılar ve uluslararası dostlarımızı – İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakere süreci hakkında bilgilendiriyoruz. Amacımız, bölgesel bir anlayış oluşturarak olası bir anlaşmanın bölgesel güvenlik ve istikrarı artırmasıdır. Bu da yabancı müdahale olmaksızın İran ve komşularının anlayışına dayalı bir ortam yaratacaktır” diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İran’a yapacağı olası ziyaretle ilgili bir soruya da yanıt veren Dışişleri Bakanı, “Bu ziyaret, iki ülkenin uzun vadeli programları arasında yer alıyor. Rus tarafıyla bu ziyareti planlamak üzere istişarelerde bulunuyoruz” dedi.

Son olarak Irakçi, Avrupa ile yürütülen görüşmelere ilişkin “ABD ile dolaylı müzakereleri sürdürürken Avrupa ile de diyalog kurmaya hazırız. Ne yazık ki Avrupalılar kendi politikaları nedeniyle bu süreçte bir ölçüde yalnız kaldılar. Biz böyle bir durumu istemiyoruz ve görüşmeleri sürdürüyoruz. İran ve Avrupa arasındaki bir sonraki tur görüşmeler, 17 Mayıs Cuma günü İstanbul’da dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde yapılacak.” ifadelerini kullandı.