Bekaî: ABD ile müzakerelerde son derece ihtiyatlı adım atmalıyız

İsmail Bekaî, Tahran Uluslararası Fuarı’ndaki İRNA (İran Resmî Haber Ajansı) standını ziyaretinde dış politika muhabirinin sorularını yanıtladı. ABD ile yürütülen dolaylı müzakereler hakkında konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, müzakerelerin yapılmış olmasının ve tarafların süreci sürdürme yönünde kararlılık göstermesinin, görüşmelerin devam edeceğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Beşinci tur müzakerelerin zamanı ve yeri hakkında ise, arabuluculuk rolü üstlenen Umman Dışişleri Bakanlığı'nın, hem İran hem de ABD tarafıyla temas halinde olduğunu ve uygun bir zaman ve yer belirlemek için istişarelerin sürdüğünü söyledi.

Bekaî "Biz İran olarak, geçmişte ABD'nin verdiği sözleri tutmaması ve onların söylem ile eylemleri arasındaki çelişkileri göz önüne alarak, tamamen haklı bir şekilde son derece temkinli ve ihtiyatlı adımlar atma hakkına sahibiz. Ancak haklı olduğumuza tam anlamıyla inanıyoruz ve aradığımız şeyin uluslararası hukuka, İran halkının taleplerine ve nükleer meseleye yönelik mantıklı yaklaşımımıza dayandığını biliyoruz. Bu nedenle bu yolu kararlılıkla sürdürüyoruz ve karşı tarafın adımlarına uygun olarak tepkilerimizi belirliyor, tüm hareketlerimizi temel ilkelerimiz doğrultusunda düzenliyoruz." diye ekledi.