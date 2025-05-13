13 May 2025 16:52
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News ID: 85831955
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İRNA ve Katar resmî haber ajansı iş birliği mutabakat zaptı imzaladı

13 May 2025 16:52
News ID: 85831955
İRNA ve Katar resmî haber ajansı iş birliği mutabakat zaptı imzaladı

Tahran, İRNA - İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı (İRNA) ile Katar Resmî Haber Ajansı (QNA) arasında medya alanında iş birliği mutabakat zaptı, iki ülkenin ajans başkanlarının katılımıyla imzalandı.

Doha’yı ziyaret eden İRNA Genel Müdürü Hüseyin Cabiri Ensari, Katar Resmî Haber Ajansı Genel Müdürü Ahmed bin Said er-Rumeyhi ile bir araya geldi ve çeşitli konularda görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu anlaşmanın amacı, iki ülke arasında haber paylaşımı, görsel ve video içerik alışverişi alanlarında ikili iş birliğini güçlendirmek ve karşılıklı gazetecilere ev sahibi ülkelerde gerekli kolaylıkların sağlanmasıdır.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından İRNA Genel Müdürü, Katarlı mevkidaşıyla birlikte Katar Haber Ajansı’nın farklı bölümlerini gezerek özellikle eğitim ve yapay zekâ alanlarındaki güncel projeler hakkında bilgi aldı.

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