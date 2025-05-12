Osmanlı ve İngiliz haritalarında "Fars Körfezi"

Fars Körfezi, dünyanın en stratejik, önemli ve kadim su yollarından biri olarak tarih boyunca bölgenin jeopolitik, ticari ve kültürel dengelerinde kilit rol oynamıştır.

Dünya genelindeki kitaplar, haritalar, diplomatik ve bilimsel metinler, bu ismin köklü bir coğrafi ve tarihsel gerçek olduğunu teyit etmektedir.

Son günlerde bu kadim körfezin ismi yeniden politik bir tartışmanın odağına oturmuştur. Donald Trump'ın, ilk başkanlık döneminde İran'a yönelik siyasi, ekonomik ve psikolojik baskıyı artırma odaklı politikalarıyla bilindiği ve ikinci döneminde daha karmaşık siyasi hamleler yaptığı göz önüne alındığında, "Fars Körfezi" ismini "Arap Körfezi" olarak değiştirme ihtimaline dair söylentiler duyulmaktadır.

İranlıların bu tür bir isim değişikliğine karşı çıkışı sadece milliyetçi veya duygusal bir tepki değil, aynı zamanda bölgenin tarihi, coğrafi ve kültürel kimliğinin çarpıtılmasına karşı kesin bir cevaptır. Zira "Fars Körfezi" ismi sadece İran'ın tarihi kimliğinin bir parçası değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler, UNESCO ve pek çok saygın ansiklopedi tarafından tanınan yüzlerce belge ve haritada kayıtlı bir terimdir.

Bu kadim İran körfezinin tarihi kimliğini korumak ve aydınlatmak amacıyla, önemli tarihi metinlerdeki "Fars Körfezi" isminin geçmişini inceleyecek ve ardından bu ismin açıkça belirtildiği iki önemli tarihi haritaya değineceğiz.

Birinci Harita: İngiliz Haritası

"Asya Haritası" olarak adlandırılan bu harita, 1801 yılında (İran-Rus Savaşları öncesi ve Kaçar Hanedanı'nın erken dönemlerinde) basılmıştır.

Haritanın ortasındaki yeşil alan, o yıllarda İran'ın sınırlarını göstermektedir. Haritanın güneybatı kısmında "Persian Gulf" (Fars Körfezi) ismi açıkça görülmektedir.

Haritanın köşesindeki bilgiye göre, bu haritanın gravürünü George Allen yapmıştır.

İkinci Harita: Osmanlı Haritası

Bu harita, 1330 hicri yılında Farsça olarak çizilmiştir.

Haritanın köşesindeki yazıya göre, bu harita İstanbul şehrinde hazırlanmıştır.

Harita, İran'ı göstermekte ve o dönemdeki şehirlerin ve denizlerin isimlerini içermektedir.