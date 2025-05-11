Irakçi: Bölgemiz anlayışa, dayanışmaya ve karşılıklı iş birliğine ihtiyaç duymaktadır

konuşmasından önemli başlıklar:

Bugün “İran-Arap Diyaloglarının Dördüncü Oturumu”nda “Güçlü İlişkiler ve Ortak Çıkarlar” başlığı altında bölgedeki düşünürler ve aydınlarla İran ve Arap dünyası arasındaki etkileşim ve anlayışın geliştirilmesine yönelik fikir alışverişi yapma fırsatını bulduğum için çok memnunum.

Bu oturumun düzenlenmesinde katkılarından dolayı Tahran’daki Dış İlişkiler Stratejik Konseyi’ne ve Katar’daki El Cezire Araştırma Merkezi’ne teşekkür ederim. Geçtiğimiz yıl bu toplantıda Tahran’da konuşma yapan şehit Bakan Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın anısını saygıyla anıyorum.

Hiç şüphe yok ki İran ile Arap dünyası arasındaki iyi ilişkiler, tarih boyunca ve büyük İslam medeniyeti çerçevesinde İslam medeniyetine ve tüm dünyaya değerli katkılar sunmuştur; bunlar günümüzde ortak İslami miraslardan sayılmakta ve bizim için birer gurur vesilesidir.

Bölgemiz, geçmişten bu yana kadim medeniyetlerin, yüce düşüncelerin ve zengin kültürlerin beşiği olmuştur ve bugün her zamankinden daha fazla anlayışa, dayanışmaya ve karşılıklı iş birliğine ihtiyaç duymaktadır. İran İslam Cumhuriyeti, hem iç düzeyde hem de bölgesel ve uluslararası düzeyde diyalog ilkesine tam anlamıyla inanmaktadır.

Dışişleri Bakanımız ayrıca "İran İslam Cumhuriyeti, nükleer silahların edinilmesini ve kullanılmasını haram saymakta ve her zaman uluslararası nükleer silahsızlanma rejimine bağlı bir üye olmuştur. Ancak aynı zamanda, barışçıl amaçlarla nükleer enerjiden, zenginleştirme dahil olmak üzere, yararlanma hakkı konusunda ısrarcıdır." hususuna dikkat çekti.