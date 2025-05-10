Irakçi, Katolik dünyasının yeni liderini tebrik etti

Irakçi mesajında “Dünyanın benzeri görülmemiş şekilde adaletsizlik, sevgisizlik, yoksulluk, eşitsizlik, savaş ve kan dökülmesiyle karşı karşıya olduğu bu dönemde, yeni Papa'nın seçimine uluslararası ilginin yönelmesi; dinin ve dini öğretilerin yüce insanî ve ahlaki değerlerin korunması ve ahlaki kötülüklerin insan toplumu üzerindeki hâkimiyetinin önlenmesi yönünde bir rol üstlenmesine dair umut ve genel beklentinin göstergesidir” ifadelerine yer verdi.