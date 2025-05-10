Irakçi mesajında “Dünyanın benzeri görülmemiş şekilde adaletsizlik, sevgisizlik, yoksulluk, eşitsizlik, savaş ve kan dökülmesiyle karşı karşıya olduğu bu dönemde, yeni Papa'nın seçimine uluslararası ilginin yönelmesi; dinin ve dini öğretilerin yüce insanî ve ahlaki değerlerin korunması ve ahlaki kötülüklerin insan toplumu üzerindeki hâkimiyetinin önlenmesi yönünde bir rol üstlenmesine dair umut ve genel beklentinin göstergesidir” ifadelerine yer verdi.
Irakçi, Katolik dünyasının yeni liderini tebrik etti
10 May 2025 10:00
News ID: 85828168
Tahran, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Katolik Hristiyanların yeni lideri Papa 14. Leon’a hitaben yayınladığı mesajda, merhum Papa Fransis'e saygılarını sunarak, yeni Papa'nın seçilmesinin adaletin ve insan onurunun teşviki ile barış ve huzurun korunması için kıymetli bir fırsat olmasını temenni etti.
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