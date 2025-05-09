İran'ın BM Temsilciliği'nden sözde nükleer tesis hakkındaki uydurma habere tepki

İran’ın BM Temsilciliği Perşembe günü yerel saatle yayımladığı açıklamada “Halkın Mücahitleri ( Halkın Münafıkları) adlı terör örgütünün yöntemi, uydurma raporları sözde istihbari bulgular şeklinde başta ABD olmak üzere Batılı istihbarat servislerine sunarak kendine itibar kazandırma çabasıdır.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca “Ancak bu kurumlar bu bilgilerin geçersizliğini anladığında, bu kez Batı medyasını yeni hedef kitle olarak seçip onların kapasitesinden faydalanarak gündem yaratmaya çalışmaktadır.” ifadelerine yer verildi.