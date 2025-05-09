9 May 2025 11:33
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News ID: 85827524
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İran'ın BM Temsilciliği'nden sözde nükleer tesis hakkındaki uydurma habere tepki

9 May 2025 11:33
News ID: 85827524
İran'ın BM Temsilciliği'nden sözde nükleer tesis hakkındaki uydurma habere tepki

New York, İRNA - İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, Fox News kanalının sözde nükleer bir tesis hakkında yayınladığı habere tepki göstererek, bu haberi “uydurma” ve “terör örgütü Halkın Mücahitleri'nin (Münafıklar) yöntemi” olarak nitelendirdi.

İran’ın BM Temsilciliği Perşembe günü yerel saatle yayımladığı açıklamada “Halkın Mücahitleri ( Halkın Münafıkları) adlı terör örgütünün yöntemi, uydurma raporları sözde istihbari bulgular şeklinde başta ABD olmak üzere Batılı istihbarat servislerine sunarak kendine itibar kazandırma çabasıdır.” ifadelerini kullandı. 

Açıklamada ayrıca “Ancak bu kurumlar bu bilgilerin geçersizliğini anladığında, bu kez Batı medyasını yeni hedef kitle olarak seçip onların kapasitesinden faydalanarak gündem yaratmaya çalışmaktadır.” ifadelerine yer verildi. 

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