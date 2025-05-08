Irakçi, Hindistan Cumhurbaşkanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Irakçi, Perşembe öğleden sonra Yeni Delhi’nin merkezindeki "Raştrapati Bhavan" Sarayı’nda Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı, Hindistan Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin ardından son resmi programı kapsamında bu ülkenin Ulusal Güvenlik Danışmanı ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Ayrıca Irakçi, sabah saatlerinde Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile de bir görüşme yapmıştı. Bu görüşmede İran-Hindistan arasında uzun süredir devam eden medeniyet, tarih ve kültüre dayalı ilişkiler hatırlatılarak, İran İslam Cumhuriyeti hükümetinin iki ülke arasında çeşitli alanlarda ilişkileri geliştirme konusundaki kararlılığı vurgulandı.