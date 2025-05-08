Irakçi: Yaptırımlar, İran ile Hindistan arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesinin önündeki en büyük engeldir

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ise, Tahran ve Yeni Delhi arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümüne dikkat çekerek, “Bu tarih, iş birliğimizin yakınlığına ve aramızdaki derin dostluğa işaret ediyor. Bu yıldönümünü layıkıyla kutlayacağımızdan eminim” dedi.

Jaishankar ayrıca Hindistan ile Pakistan arasındaki son askeri gelişmelere değinerek, İranlı mevkidaşına “Siz Hindistan’a, 22 Nisan’da Keşmir topraklarında yaşanan vahşi bir terör saldırısına yanıt verdiğimiz bir dönemde geldiniz. Bu saldırı, bizi 7 Mayıs’ta sınır ötesindeki terörist altyapılara karşılık vermeye mecbur bıraktı.” şeklinde hitap etti.