8 May 2025 16:18
Journalist ID: 5446
News ID: 85827027
T T
0 Persons

Ekler

Irakçi: Yaptırımlar, İran ile Hindistan arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesinin önündeki en büyük engeldir

8 May 2025 16:18
News ID: 85827027
Irakçi: Yaptırımlar, İran ile Hindistan arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesinin önündeki en büyük engeldir

Tahran, İRNA - İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Yeni Delhi'deki Haydarabad Sarayı’nda düzenlenen İran-Hindistan 20. Ortak Komisyon Toplantısı'nda “Ekonomik iş birliğimiz iyi seviyede, ancak beklediğimiz düzeyde değil. Yaptırımlar, ekonomik ilişkilerin gelişmesinin önündeki başlıca engellerden biridir ve umuyoruz ki bu sorunu gelecekte çözebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ise, Tahran ve Yeni Delhi arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümüne dikkat çekerek, “Bu tarih, iş birliğimizin yakınlığına ve aramızdaki derin dostluğa işaret ediyor. Bu yıldönümünü layıkıyla kutlayacağımızdan eminim” dedi.

Irakçi: Yaptırımlar, İran ile Hindistan arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesinin önündeki en büyük engeldir

Jaishankar ayrıca Hindistan ile Pakistan arasındaki son askeri gelişmelere değinerek, İranlı mevkidaşına “Siz Hindistan’a, 22 Nisan’da Keşmir topraklarında yaşanan vahşi bir terör saldırısına yanıt verdiğimiz bir dönemde geldiniz. Bu saldırı, bizi 7 Mayıs’ta sınır ötesindeki terörist altyapılara karşılık vermeye mecbur bıraktı.” şeklinde hitap etti. 

Irakçi: Yaptırımlar, İran ile Hindistan arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesinin önündeki en büyük engeldir

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .