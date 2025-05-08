8 May 2025 12:26
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News ID: 85826817
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Ensarullah Üst Düzey Yetkilisi: ABD, Yemen'e karşı savaşı kaybetti

8 May 2025 12:26
News ID: 85826817
Ensarullah Üst Düzey Yetkilisi: ABD, Yemen'e karşı savaşı kaybetti

Tahran, İRNA – Yemen Ensarullah Hareketi Bilgilendirme Kurumu Başkan Yardımcısı Nasruddin Amer, Yemenliler ile ABD arasında varılan ateşkes anlaşmasına tepki göstererek, "Washington Yemen’e karşı savaşı kaybetti ve İsrail’e desteğini geri çekme kararı aldı" dedi.

Amer, El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, “ABD Başkanı, Kızıldeniz’de İsrail gemilerini koruma görevinden geri çekilme kararı aldı. Ancak biz asla Gazze’ye verdiğimiz destekten vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Amer sözlerine “Stratejimiz nettir; işgalcileri sorumlu tutmak amacıyla silahlarımızı geliştirdik ve Tel Aviv’i Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurmaya zorladık. Hiçbir İsrail gemisinin Kızıldeniz’den geçişine izin vermeyeceğiz." şeklinde devam etti ve ayrıca "ABD Başkanı, bizzat bize mesaj gönderen taraftı." diye ekledi. 

Umman Resmî Haber Ajansı Salı gecesi, ülke Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne dayandırdığı haberinde, Umman ile ABD ve Sana’daki ilgili yetkililer arasında son dönemde yapılan görüşmelerin ardından, gerginliği azaltma amacıyla iki taraf arasında bir ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu.

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