Ensarullah Üst Düzey Yetkilisi: ABD, Yemen'e karşı savaşı kaybetti

Amer, El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, “ABD Başkanı, Kızıldeniz’de İsrail gemilerini koruma görevinden geri çekilme kararı aldı. Ancak biz asla Gazze’ye verdiğimiz destekten vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Amer sözlerine “Stratejimiz nettir; işgalcileri sorumlu tutmak amacıyla silahlarımızı geliştirdik ve Tel Aviv’i Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurmaya zorladık. Hiçbir İsrail gemisinin Kızıldeniz’den geçişine izin vermeyeceğiz." şeklinde devam etti ve ayrıca "ABD Başkanı, bizzat bize mesaj gönderen taraftı." diye ekledi.

Umman Resmî Haber Ajansı Salı gecesi, ülke Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne dayandırdığı haberinde, Umman ile ABD ve Sana’daki ilgili yetkililer arasında son dönemde yapılan görüşmelerin ardından, gerginliği azaltma amacıyla iki taraf arasında bir ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu.