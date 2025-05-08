8 May 2025 10:53
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News ID: 85826691
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BM’den “Fars Körfezi” ismini değiştirme girişimlerine tepki

8 May 2025 10:53
News ID: 85826691
BM’den “Fars Körfezi” ismini değiştirme girişimlerine tepki

New York, İRNA – Birleşmiş Milletler sözcüsü, “Fars Körfezi” adının değiştirilmesine yönelik girişimlere yanıt vererek, BM’nin bu bölgeye yönelik referanslarında her zamanki gibi “Fars Körfezi” (Persian Gulf) adını kullanmaya devam edeceğini vurguladı.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Stéphane Dujarric’in yardımcısı Stephanie Tremblay, Çarşamba günü yerel saatle yaptığı açıklamada, bu bölgeye yönelik her zaman kullandıkları ismin “Fars Körfezi” olduğunu belirtti ve bu yaklaşımda herhangi bir değişiklik olmayacağını söyledi.

Tremblay, “Sanırım bu bölgeye yine her zamanki adıyla – yani ‘Fars Körfezi’ – atıfta bulunacağız” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ise aynı gün gazetecilere yaptığı açıklamada, bu konudaki söylentilere dair gelen bir soruya “Henüz nihai bir karar vermedim ve kimsenin duygularını incitmek istemem” yanıtını verdi.

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