BM’den “Fars Körfezi” ismini değiştirme girişimlerine tepki

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Stéphane Dujarric’in yardımcısı Stephanie Tremblay, Çarşamba günü yerel saatle yaptığı açıklamada, bu bölgeye yönelik her zaman kullandıkları ismin “Fars Körfezi” olduğunu belirtti ve bu yaklaşımda herhangi bir değişiklik olmayacağını söyledi.

Tremblay, “Sanırım bu bölgeye yine her zamanki adıyla – yani ‘Fars Körfezi’ – atıfta bulunacağız” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ise aynı gün gazetecilere yaptığı açıklamada, bu konudaki söylentilere dair gelen bir soruya “Henüz nihai bir karar vermedim ve kimsenin duygularını incitmek istemem” yanıtını verdi.