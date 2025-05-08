8 May 2025 10:38
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News ID: 85826670
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İran’dan OPEC+ kararlarına piyasa istikrarı için destek

8 May 2025 10:38
News ID: 85826670
İran’dan OPEC+ kararlarına piyasa istikrarı için destek

Tahran, İRNA - İran Petrol Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti’nin OPEC Konferansı Başkanı ve OPEC+ üyesi olarak 2025 yılında küresel petrol piyasasındaki gelişmeleri dikkatle izlediğini belirterek, Tahran’ın OPEC+’ın piyasa istikrarını sağlama yönündeki kararlarını desteklemeye devam ettiğini vurguladı. Bu destek özellikle mevcut belirsizlikler çerçevesinde önem taşıyor.

Muhsin Paknejad, bazı OPEC+ üyelerinin üretimi artırma kararına ve bu kararın piyasaya ve küresel petrol fiyatlarına etkisine ilişkin yaptığı açıklamada, OPEC+ anlaşmasında gönüllü üretim kesintisi uygulayan sekiz ülkenin toplantısının 4 Mayıs Cumartesi günü yapıldığını belirtti. Bu ülkeler, 2022 yılından bu yana günlük yaklaşık 2.2 milyon varil üretimlerini gönüllü olarak azaltmıştı ve bu üretimi aşamalı olarak piyasaya geri sunmaya başladılar.

Paknejad, bu çerçevede 2025 yılı Haziran ayı için günlük yaklaşık 411 bin varilin üretime geri döndürülmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. Kasım 2023’te alınan üretim azaltma ve bu üretimi kademeli olarak geri verme kararının tamamen gönüllü olduğunu, OPEC+ Bakanlar Toplantısı’nın resmi kararları dışında alındığını da sözlerine ekledi.

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