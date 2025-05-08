İran’dan OPEC+ kararlarına piyasa istikrarı için destek

Muhsin Paknejad, bazı OPEC+ üyelerinin üretimi artırma kararına ve bu kararın piyasaya ve küresel petrol fiyatlarına etkisine ilişkin yaptığı açıklamada, OPEC+ anlaşmasında gönüllü üretim kesintisi uygulayan sekiz ülkenin toplantısının 4 Mayıs Cumartesi günü yapıldığını belirtti. Bu ülkeler, 2022 yılından bu yana günlük yaklaşık 2.2 milyon varil üretimlerini gönüllü olarak azaltmıştı ve bu üretimi aşamalı olarak piyasaya geri sunmaya başladılar.

Paknejad, bu çerçevede 2025 yılı Haziran ayı için günlük yaklaşık 411 bin varilin üretime geri döndürülmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. Kasım 2023’te alınan üretim azaltma ve bu üretimi kademeli olarak geri verme kararının tamamen gönüllü olduğunu, OPEC+ Bakanlar Toplantısı’nın resmi kararları dışında alındığını da sözlerine ekledi.