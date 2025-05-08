8 May 2025 09:55
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İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilciliği: Gerçekler Beyaz Saray’daki kararlarla değişmez

8 May 2025 09:55
News ID: 85826610
İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilciliği: Gerçekler Beyaz Saray’daki kararlarla değişmez

New York, İRNA – İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimî Temsilciliği, ABD Başkanı’nın Basra Körfezi'nin adını çarpıtma girişimine dair bazı söylentilere yanıt olarak, “Gerçekler Oval Ofis’te alınan kararlarla değişmez” açıklamasında bulundu.

İran’ın BM Daimî Temsilciliği, Çarşamba günü yerel saatle X platformunda yayımladığı mesajda, ABD Başkanı'nın Basra Körfezi adını değiştirme ihtimaline dair ortaya atılan bazı söylentilere ilişkin “Herkes gerçeğin çarpıtılmasına karşı durmalıdır. Tarihi ve coğrafyayı anlamak, yöneticilik için şarttır ve gerçekler Oval Ofis’te alınan kararlarla değiştirilemez.” ifadelerini kullandı. 

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