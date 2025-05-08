İran’ın BM Daimî Temsilciliği, Çarşamba günü yerel saatle X platformunda yayımladığı mesajda, ABD Başkanı'nın Basra Körfezi adını değiştirme ihtimaline dair ortaya atılan bazı söylentilere ilişkin “Herkes gerçeğin çarpıtılmasına karşı durmalıdır. Tarihi ve coğrafyayı anlamak, yöneticilik için şarttır ve gerçekler Oval Ofis’te alınan kararlarla değiştirilemez.” ifadelerini kullandı.
İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilciliği: Gerçekler Beyaz Saray’daki kararlarla değişmez
8 May 2025 09:55
News ID: 85826610
New York, İRNA – İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimî Temsilciliği, ABD Başkanı’nın Basra Körfezi'nin adını çarpıtma girişimine dair bazı söylentilere yanıt olarak, “Gerçekler Oval Ofis’te alınan kararlarla değişmez” açıklamasında bulundu.
İlgili haberler
-
Irakçi: Fars Körfezi’nin adını değiştirme girişimi tüm İran halkına hakarettir
Tahran, İRNA– İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, ABD Başkanının Fars Körfezi’nin adını…
-
Pezeşkiyan: İran’a sevgisi, bilgisi ve motivasyonu olan herkes sahaya inmeli
Tahran, İRNA– İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkede bilgiye, yeteneğe, motivasyona ve…
-
İngiltere'nin İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik asılsız iddiaları reddedildi
Tahran, İRNA – Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Batı Avrupa Genel Müdürü Ali Rıza Yusefi, İngiltere…
-
Bekaî: İran-ABD arasındaki bir sonraki görüşme turunun zamanı değerlendirilme aşamasında
Tahran, İRNA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran ile ABD arasındaki bir sonraki dolaylı görüşme…
yorumunuz