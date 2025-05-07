7 May 2025 18:11
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News ID: 85826258
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Irakçi Hindistan’a gitti

7 May 2025 18:11
News ID: 85826258
Irakçi Hindistan’a gitti

Tahran, İRNA - İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, bugün öğleden sonra, Hindistan’ın üst düzey yetkilileriyle görüşmek ve ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirmek üzere başkanlık ettiği diplomatik heyetle birlikte Yeni Delhi’ye gitti.

Bu ziyaret kapsamında, İran ve Hindistan arasında ilgi duyulan konularda görüşmeler yapılacak ve Seyyid Abbas Irakçi ile Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar’ın eş başkanlığında İran-Hindistan Ortak Ekonomik Komisyonu toplantısı düzenlenecek. Toplantıda iki ülke arasında imzalanan ekonomik anlaşmaların son durumu gözden geçirilecek ve uygulanması takip edilecek.

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