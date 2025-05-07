Irakçi Hindistan’a gitti

Bu ziyaret kapsamında, İran ve Hindistan arasında ilgi duyulan konularda görüşmeler yapılacak ve Seyyid Abbas Irakçi ile Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar’ın eş başkanlığında İran-Hindistan Ortak Ekonomik Komisyonu toplantısı düzenlenecek. Toplantıda iki ülke arasında imzalanan ekonomik anlaşmaların son durumu gözden geçirilecek ve uygulanması takip edilecek.