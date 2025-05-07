7 May 2025 16:44
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News ID: 85826168
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İran'dan Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin artmasına dair ciddi endişe

7 May 2025 16:44
News ID: 85826168
İran'dan Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin artmasına dair ciddi endişe

Tahran, İRNA– İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, Hindistan ile Pakistan arasında artan gerilimle ilgili derin endişelerini dile getirerek, her iki tarafı da itidale davet etti.

Bekaî, İran İslam Cumhuriyeti’nin temel tutumunun, ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması ve devletlerarası ilişkilerde güç kullanımından kaçınılması gerektiği yönünde olduğunu vurguladı.

İki büyük ülke olan Hindistan ve Pakistan’ın İran’la uzun süredir dostane ilişkilerinin bulunduğunu hatırlatan Bagai, yaşanan gerilimi ciddi bir endişe kaynağı olarak nitelendirdi.

Ayrıca, tarafların gerilimi azaltmak ve durumun kötüleşmesini engellemek için sağduyulu davranmaları gerektiğini belirterek, özellikle Siyonist rejim gibi üçüncü tarafların bu durumdan faydalanmasının önlenmesi gerektiğini ifade etti.

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