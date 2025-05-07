İran'dan Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin artmasına dair ciddi endişe

Bekaî, İran İslam Cumhuriyeti’nin temel tutumunun, ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması ve devletlerarası ilişkilerde güç kullanımından kaçınılması gerektiği yönünde olduğunu vurguladı.

İki büyük ülke olan Hindistan ve Pakistan’ın İran’la uzun süredir dostane ilişkilerinin bulunduğunu hatırlatan Bagai, yaşanan gerilimi ciddi bir endişe kaynağı olarak nitelendirdi.

Ayrıca, tarafların gerilimi azaltmak ve durumun kötüleşmesini engellemek için sağduyulu davranmaları gerektiğini belirterek, özellikle Siyonist rejim gibi üçüncü tarafların bu durumdan faydalanmasının önlenmesi gerektiğini ifade etti.