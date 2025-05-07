7 May 2025 13:57
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News ID: 85825960
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Salihi: Kitap, İran’ın üstün kültürel gücüdür

7 May 2025 13:57
News ID: 85825960
Salihi: Kitap, İran’ın üstün kültürel gücüdür

Tahran, İRNA– İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Seyyid Abbas Salihi, 36. Tahran Uluslararası Kitap Fuarı’nın açılış töreninde yaptığı konuşmada “Eğer kalkınma, ilerleme, güçlü bir gelecek ve düşmanlara karşı başarı istiyorsak, kitaba daha fazla önem vermeli ve bu üstün kültürel gücümüzü geliştirmek için çaba göstermeliyiz” dedi.

Salihi, kitabın medeniyet kuruculuğundaki rolüne vurgu yaparak, Yunan, Çin ve Hint uygarlıklarının temelinde kitap bulunduğunu söyledi. “İslam uygarlığı cami ve kütüphane ekseninde doğdu. İran’da da kitap, hem kadim çağda hem İslam sonrası dönemde merkezi bir role sahiptir” dedi.

Bakan, özellikle Şahname gibi eserlerin Farsça’nın kalıcılığında oynadığı role dikkat çekerek, “Bir medeniyetin oluşması ve sürmesi için kitap şarttır. Kitap, bütüncül bir düşünce sistemidir; fast food tarzı, anlık düşünce değil,” ifadelerini kullandı.

36. Tahran Uluslararası Kitap Fuarı, “İran için okuyalım” sloganıyla bugün Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Bakan Salihi ve yayınevi yöneticilerinin katılımıyla açıldı. Fuar, 11 gün boyunca yayınevlerinin eserlerini geniş bir okuyucu kitlesine sunacağı büyük bir kültürel etkinlik olarak devam edecek.

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