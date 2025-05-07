İngiltere'nin İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik asılsız iddiaları reddedildi

Yusefi, İngiltere’de bazı İran vatandaşlarının şüpheli bir şekilde gözaltına alınmasının ardından dile getirilen suçlamaların, temel hukuki ve insan hakları normlarına saygısızlık anlamına geldiğini belirtti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı, gözaltıların ardından İran’a yönelik suçlamaların dile getirilmesinin siyasi saiklerle yapıldığını düşündürdüğünü ve bu durumun İngiltere’nin İran’a karşı önyargılı ve temelsiz bir yaklaşım sergilediğini gösterdiğini ifade etti.

Yusefi, bazı İngiliz yetkililerin alışkanlık haline getirdiği bu tür iddiaların iki ülke ilişkilerine zarar verdiğini ve İran halkının İngiltere’ye yönelik tarihsel güvensizliğini artırdığını vurguladı.

Ayrıca, İranlı yetkili, asılsız suçlamalara dayanan bu kampanyanın olumsuz sonuçlarına dikkat çekerek, gözaltıların gerekçeleri hakkında İran’a derhal ve şeffaf bilgi verilmesini, gözaltındaki İran vatandaşlarına konsolosluk erişimi sağlanmasını ve adil yargılanma ilkelerine riayet edilmesini talep etti.