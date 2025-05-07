Ensarullah Hareketi Sözcüsü: ABD'nin tutumu değişti ama bizim tutumumuz değişmedi

Çarşamba sabahı El-Mesire televizyonuna konuşan Abdusselam, ABD ile varılan mutabakatın yalnızca Yemen’e yönelik saldırıların durdurulması karşılığında Amerikan gemilerinin hedef alınmasının durdurulmasını kapsadığını, Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin Siyonist düşmana yönelik operasyonlarıyla bir ilgisi olmadığını vurguladı.

Ensarullah sözcüsü, Gazze'ye destek amacıyla yürütülen Yemen operasyonlarının durdurulmasının mümkün olmadığını belirterek, “Amerikalılar kendilerini Siyonist düşmanı destekleme işine bulaştırdılar ve biz de onlara yanıt verdik” dedi.

Abdusselam, Yemen’in Filistin meselesine ve Gazze’ye desteğine ilişkin tutumunun değişmeyeceğini vurgulayarak “ABD sadece kendi tutumunu değiştirdi, bizim duruşumuz aynen devam ediyor” ifadelerini yineledi.

Sözlerine devam eden sözcü, Amerikalıların açıklamalarının aslında kendi yetersizliklerinin ve başarısızlıklarının itirafı olduğunu, Siyonist rejime ait gemileri koruyamadıklarını ve Trump’ın açıklamalarının da bunu açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Ensarullah Sözcüsü ayrıca, Umman Dışişleri Bakanlığı’nın yayımladığı bildiride, anlaşmanın sadece ABD’nin Yemen’e yönelik saldırılarını durdurması karşılığında Amerikan gemilerine yönelik saldırıların da durdurulması yönünde olduğunu ve Siyonist rejimin topraklarına yönelik operasyonlara dair herhangi bir madde içermediğini söyledi.