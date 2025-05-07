Pakistan Ordusu: Hindistan saldırısında ölü sayısı 26’ya yükseldi

General Ahmed Şerif, kısa süre önce canlı yayınlanan basın toplantısında, Hindistan’ın Pakistan’a açık bir saldırıda bulunduğunu belirterek, Pakistan’ın bu saldırıya hızlı ve güçlü bir şekilde karşılık verdiğini ifade etti.

Açıklamasında, saldırıya hedef olan 6 noktanın tamamının sivil yerleşim bölgeleri olduğunu ve bu yerlerde konutlar ile camilerin bulunduğunu vurguladı.

Ordu sözcüsü ayrıca, şu ana kadar Pakistan Hava Kuvvetleri’nin Hindistan’a ait 5 savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi.