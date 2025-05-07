7 May 2025 10:56
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News ID: 85825583
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Pakistan Ordusu: Hindistan saldırısında ölü sayısı 26’ya yükseldi

7 May 2025 10:56
News ID: 85825583
Pakistan Ordusu: Hindistan saldırısında ölü sayısı 26’ya yükseldi

İslamabad, İRNA- Pakistan Ordu Sözcüsü, Yeni Delhi’nin saldırılarına verilen yanıtın sürdüğünü belirterek, Hindistan’ın Pakistan’a düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 26’ya yükseldiğini açıkladı.

General Ahmed Şerif, kısa süre önce canlı yayınlanan basın toplantısında, Hindistan’ın Pakistan’a açık bir saldırıda bulunduğunu belirterek, Pakistan’ın bu saldırıya hızlı ve güçlü bir şekilde karşılık verdiğini ifade etti.

Açıklamasında, saldırıya hedef olan 6 noktanın tamamının sivil yerleşim bölgeleri olduğunu ve bu yerlerde konutlar ile camilerin bulunduğunu vurguladı.

Ordu sözcüsü ayrıca, şu ana kadar Pakistan Hava Kuvvetleri’nin Hindistan’a ait 5 savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi.

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