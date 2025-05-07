7 May 2025 09:53
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News ID: 85825573
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Bekaî: İran-ABD arasındaki bir sonraki görüşme turunun zamanı değerlendirilme aşamasında

7 May 2025 09:53
News ID: 85825573
Bekaî: İran-ABD arasındaki bir sonraki görüşme turunun zamanı değerlendirilme aşamasında

Tahran, İRNA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran ile ABD arasındaki bir sonraki dolaylı görüşme turuna ilişkin sorusuna yanıt olarak, görüşmelerin zaman ve yeri kesinleştiğinde bu bilginin Ummanlı arabulucu tarafından kamuoyuna duyurulacağını belirtti.

İsmail Bekaî, şu ana kadar bir sonraki görüşme turu için kesin bir tarih belirlenmediğini vurgulayarak, Umman’ın gelecek haftanın başlarında bu görüşmelerin yapılmasına dair önerisinin halen değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi.

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