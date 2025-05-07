İsmail Bekaî, şu ana kadar bir sonraki görüşme turu için kesin bir tarih belirlenmediğini vurgulayarak, Umman’ın gelecek haftanın başlarında bu görüşmelerin yapılmasına dair önerisinin halen değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi.
Bekaî: İran-ABD arasındaki bir sonraki görüşme turunun zamanı değerlendirilme aşamasında
Tahran, İRNA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran ile ABD arasındaki bir sonraki dolaylı görüşme turuna ilişkin sorusuna yanıt olarak, görüşmelerin zaman ve yeri kesinleştiğinde bu bilginin Ummanlı arabulucu tarafından kamuoyuna duyurulacağını belirtti.
İlgili haberler
-
Pezeşkiyan ve Putin, kapsamlı iş birliği anlaşmasının uygulanmasına yönelik ortak iradeyi vurguladı
Tahran, İRNA – İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,…
-
Witkoff: İran ile müzakereler olumlu seyrediyor; ilerleme kaydediyoruz
New York, İRNA – Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi ve ABD’nin İran’la yürüttüğü nükleer…
-
İran, Siyonist rejimin Yemen’e yönelik saldırılarını kınadı
Tahran, İRNA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, Siyonist rejimin Hudeyde Limanı ve…
-
Irakçi: ABD'deki “Netanyahu öncelikli” azınlık diplomasiye karşı korku içinde
Tahran, İRNA - İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, sosyal medya platformu X'te yaptığı…
-
Irakçi: İran'la anlaşmaya varmanın şartı gerçek dışı ve mantıksız tutumlardan kaçınmaktır
Tahran, İRNA - İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Avrupa Birliği…
yorumunuz