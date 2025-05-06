Ensarullah'tan Siyonist rejimin tehdidine yanıt: Caydırıcı güce sahibiz

El-Esed, Al-Arabi kanalına verdiği demeçte, Yemen’in "caydırıcılık iradesi"ne dayanarak ulusal egemenliğinin ihlal edilmesine asla izin vermeyeceğini belirtti. Siyonist rejimin kendi hassas altyapılarını dahi koruyamadığını dile getirerek, "Düşman, Ben Gurion Havalimanı’nın güvenliğini bile sağlayamıyor" dedi.

Komutan El-Esed, bu saldırının yalnızca bir başlangıç olduğunu ve Yemen’in, Gazze’deki Filistin halkını desteklemekten geri adım atmayacağını; ta ki saldırılar durdurulup abluka kaldırılana kadar, dedi.

Ayrıca, işgalci rejimin sivil hedeflere saldırarak Yemen halkını cezalandırmak istediğini ancak bu tür saldırıların, Filistin davasına verilen desteği sarsamayacağını vurguladı. Uyarısında ise "Saldırıların devamı, çok daha sert ve kapsamlı tepkilerle karşılık bulacaktır," ifadelerine yer verdi.