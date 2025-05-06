Hamas: Gazze'de savaşın genişletilmesi, Siyonist esirlerin feda edilmesi anlamına geliyor

Hamas yaptığı yazılı açıklamada, Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonları genişletme kararının, esirlerin gözden çıkarıldığını açıkça gösterdiğini vurguladı.

Açıklamada "İşgalci rejim, 18 ay önce başladığı ve başarısızlığa uğradığı savaş sürecine, hiçbir ilan edilen hedefe ulaşamadan yeniden dönmüştür." ifadeleri yer aldı.

Hamas ayrıca, Filistin halkı ve direnişinin, İsrail rejimi Genelkurmay Başkanı Zamir’in tehdit ve planlarından korkmadığını belirtti ve açıklamada "Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası toplum, Siyonist faşist rejimin suçlarına karşı sorumluluklarını yerine getirmeli ve bu zulme son vermelidir." çağrısında bulundu.