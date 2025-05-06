6 May 2025 17:04
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News ID: 85825015
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Hamas: Gazze'de savaşın genişletilmesi, Siyonist esirlerin feda edilmesi anlamına geliyor

6 May 2025 17:04
News ID: 85825015
Hamas: Gazze'de savaşın genişletilmesi, Siyonist esirlerin feda edilmesi anlamına geliyor

Tahran, İRNA – İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrail’in son 18 ayda savaş hedeflerinden hiçbirini gerçekleştiremediğine dikkat çekerek, rejimin Gazze'deki operasyonları genişletme kararının, elindeki İsrailli esirleri feda etmek anlamına geldiğini belirtti.

Hamas yaptığı yazılı açıklamada, Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonları genişletme kararının, esirlerin gözden çıkarıldığını açıkça gösterdiğini vurguladı.

Açıklamada "İşgalci rejim, 18 ay önce başladığı ve başarısızlığa uğradığı savaş sürecine, hiçbir ilan edilen hedefe ulaşamadan yeniden dönmüştür." ifadeleri yer aldı. 

Hamas ayrıca, Filistin halkı ve direnişinin, İsrail rejimi Genelkurmay Başkanı Zamir’in tehdit ve planlarından korkmadığını belirtti ve açıklamada  "Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası toplum, Siyonist faşist rejimin suçlarına karşı sorumluluklarını yerine getirmeli ve bu zulme son vermelidir." çağrısında bulundu. 

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