Buşehrli sanatçının eseri, Suudi Arabistan’daki "İffet" Film Festivali’nde en iyi belgesel ödülünü kazandı

Muhammed Hüseyin Zendiyan, yaptığı açıklamada " İran’ın güneyinin belirli bir bölgesine ait kültürel ve yerel mirasa odaklanan 'Khesak' belgeseli, İffet Uluslararası Öğrenci Film Festivali jürisinin takdirini kazanarak En İyi Uluslararası Öğrenci Belgeseli unvanına layık görüldü” dedi.

Zendiyan ayrıca, bu uluslararası kültürel başarının sosyal odaklı eserleriyle tanınan Cevad Golamnejad Ceberi’nin sanatsal çabalarının bir sonucu olduğunu vurguladı.

İffet Festivali’nin önemine dikkat çeken Zendiyan, “Bu uluslararası festival, Arap dünyasının en prestijli sanatsal etkinliklerinden biridir ve dünyanın dört bir yanından öğrenci yapımları bu festivalde yarışmaktadır” ifadelerini kullandı.