Pezeşkiyan: Müslümanlar birlik olursa, düşman onlara zulmedemez

Tahran, İRNA - Cumhurbaşkanı Dr. Pezeşkiyan, 6. Küresel İmam Rıza (a.s) Konferansı’nda yaptığı konuşmada“Biz Müslümanlar neden birbiriyle sorun ve ihtilaf içinde olalım? Eğer Müslümanlar birlik olursa, artık Siyonist rejim İslam ülkelerine zulmedemez.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan konuşmasının devamında, “Önce kendimize dönmeliyiz. İslam ülkelerinde birlik, dayanışma ve adaleti hakim kılmalıyız” derken bu tür toplantıların açık yollar gösteren mesajlar ve çözüm önerileriyle sonuçlanmasını umduğunu belirtti.