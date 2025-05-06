Yemen’in Tel Aviv’e karşı hava ve deniz ablukası / Batı, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin askerî gücüne hayran

Şihab Haber Ajansı’nın haberine göre, Yemenli güçler İsrail rejimine karşı hava ve deniz ablukası uygulamaya başladı. Bu adım, Gazze'de kuşatma altında yaşayan halkla Yemenlilerin dayanışma, destek ve bağlılık gücünü gösteren yeni bir aşamayı temsil ediyor. Yemen’in su yolları üzerinden uyguladığı bu yoğun destek, geçmişte saldırıya uğrayan Yemen’in işgalciler ve müttefiklerine karşı yürüttüğü genel stratejinin bir parçası olarak görülüyor.

Yemenli güçlerin, Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’na düzenlediği nokta atışı saldırının ardından, İsrail’e yönelik hava ablukası ilanı geldi. Siyonist medya bu saldırıyı "benzeri görülmemiş bir felaket" olarak nitelendirdi.

Bu saldırı, Yemenlilerin denizden gerçekleştirdiği operasyonların artık işgal altındaki topraklardaki stratejik havaalanlarına yöneldiğini ve Sana yönetiminin İsrail rejimine resmen tam bir abluka uyguladığını ortaya koyuyor.

Gözlemciler, bu gelişmenin Netanyahu kabinesi üzerindeki siyasi ve askerî baskıyı artıracağı görüşünde. Zira Netanyahu yönetimi, Gazze’de başarı elde edememesi nedeniyle yoğun eleştirilerle karşı karşıya ve dış cephedeki tehditlere karşı koyma kapasitesinden yoksun görünüyor.

Ensarullah liderlerinden Abdusselam Cehhaf, Şihab Ajansı’na yaptığı açıklamada “Yemen Silahlı Kuvvetleri, başta Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı olmak üzere İsrail rejiminin tüm havaalanlarına yönelik tam bir abluka uygulamaktadır. Bu, benzeri görülmemiş tarihî bir andır ve bölgesel yüzleşmenin yeni bir aşamasının başlangıcına işaret eder. Bu yaşananlar ne sembolik bir hareket ne de medya şovudur; bölgedeki siyasi ve askerî haritayı çizen stratejik bir karardır.” açıklamasında bulundu.