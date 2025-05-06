Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıklamada ayrıca "Bölgedeki güvensizliğin yayılmasını önlemenin tek yolu, Gazze’deki soykırımın ve Siyonist rejimin suçlarının durdurulması ve bu rejimin faillerinin cezasız kalmasına son verilmesidir." vurgusunda bulundu.
İran, Siyonist rejimin Yemen’e yönelik saldırılarını kınadı
6 May 2025 10:16
News ID: 85824432
Tahran, İRNA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, Siyonist rejimin Hudeyde Limanı ve Yemen’in diğer altyapılarına yönelik askeri saldırısını şiddetle kınayarak, bu saldırıyı açık bir suç ve uluslararası hukukun ilke ve kurallarının ciddi bir ihlali olarak nitelendirdi.
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