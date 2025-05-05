İran ve Mısır arasında turizm ilişkileri, stratejik iş birliğinde yeni bir ufuk açtı

Seyyid Rıza Salihi Emiri, bugün D-8 Turizm Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Kahire’ye varışında gazetecilere açıklamalarda bulunarak, İran ve Mısır’ın turizm ve el sanatları alanındaki iş birliğinin yeni boyutlarını anlattı.

İki ülke arasındaki ekonomik, kültürel ve özellikle turizm alanındaki ilişkilerin geliştirilmesinin İran hükümetinin öncelikli gündeminde olduğunu belirten Emiri, “Bu seyahatteki temel amacımız; iki milletin yararına olacak şekilde, uzmanlaşmış ve stratejik alanlarda iş birliğini artırmak ve yeni ufuklar açmaktır” dedi.

İran Cumhurbaşkanı ile Mısır Cumhurbaşkanı arasında geçen yıl gerçekleşen görüşmeye değinen Emiri, “Bu görüşmeden sonra İran-Mısır ilişkilerinde yeni bir dönem başladı. Özellikle turizm alanında ilişkilerimizde yeni etkileşim kapıları açılmıştır. Bu alandaki büyük potansiyel, eşsiz iş birliği fırsatları sunmaktadır,” ifadelerini kullandı.

Ayrıca iki ülke arasındaki kültürel ve medeniyet temelli etkileşimin önemine de değinen Bakan, “Mısır, İslam medeniyeti ve Arap dünyasının öncü ülkelerinden biri olarak zengin bir tarihi ve kültürel mirasa sahiptir. İran halkı, Mısır’ın bu medeniyet ve dini mirasını yakından tanımayı arzulamaktadır. Bu da kültürel ve turistik ilişkilerin güçlenmesi için önemli bir fırsat olacaktır" dedi.