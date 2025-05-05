5 May 2025 15:19
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News ID: 85823771
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Irakçi, Pakistan ziyaretinin ana hedeflerini açıkladı

5 May 2025 15:19
News ID: 85823771
Irakçi, Pakistan ziyaretinin ana hedeflerini açıkladı

İslamabad, İRNA - İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, İslamabad ziyaretinin üç ana amacını; Güney Asya’daki son gelişmeleri değerlendirmek, İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakereleri ele almak ve Pakistan ile ikili işbirliklerini gözden geçirmek olarak açıkladı.

Irakçi, Pakistanlı mevkidaşıyla görüşmesi ve iki ülkenin heyetleri arasında yapılan müzakerelerin ardından İRNA muhabirinin sorusunu “Bugünkü ziyaretimizin üç ana hedefi vardı. İlki, bölgede meydana gelen son gelişmeler ile Hindistan ve Pakistan arasındaki süreci değerlendirmekti.” şeklinde yanıtladı. 

“İran İslam Cumhuriyeti’nin dostları olan Hindistan ve Pakistan, özellikle de Pakistan bizim kardeş ve komşu ülkemizdir. Hindistan’a yapacağımız ziyaret öncesinde Pakistan’daki dostlarımızın tutumlarını öğrenmek istedik.” diyen Dışişleri Bakanı, Pakistanlı yetkililerle yaptığı görüşmelerde, İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerelerin son durumu hakkında bilgilendirme yaptıklarını belirtti.

Ayrıca, ziyaretin bir diğer amacının İran ile Pakistan arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri gözden geçirmek olduğunu ifade ederek, bu konuların gelecekteki temaslarla da takip edileceğini söyledi.

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