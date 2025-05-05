Pakistan Dışişleri Bakanı, İran ve ABD arasındaki dolaylı görüşmeler için başarı diledi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ve beraberindeki heyet, İslamabad’daki Dışişleri Bakanlığı’na varışlarında Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Muhammed İshak Dar tarafından karşılandı.

İki ülkenin dışişleri bakanlarının özel görüşmesinin ardından, Dr. Irakçi ve Senatör İshak Dar başkanlığında İran ve Pakistan’ın üst düzey heyetlerinin toplantısı başladı.

Pakistan Dışişleri Bakanı, konuşmasının başında “Kardeşim Sayın Irakçi’nin bu hassas dönemde İslamabad’da bulunmasından dolayı teşekkür ediyoruz ve her iki ülkenin her zaman birbirinin yanında durduğunu vurguluyoruz.” dedi.

İran ile ABD arasında gerçekleşen üç tur dolaylı müzakereye değinen Dar, “Görüşmeler sırasında yürüttüğünüz yoğun programdan tamamen haberdarız ve İslamabad bu önemli süreci yakından takip ediyor.” ifadelerini kullandı.