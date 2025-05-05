5 May 2025 13:58
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Pakistan Dışişleri Bakanı, İran ve ABD arasındaki dolaylı görüşmeler için başarı diledi

5 May 2025 13:58
News ID: 85823686
Pakistan Dışişleri Bakanı, İran ve ABD arasındaki dolaylı görüşmeler için başarı diledi

İslamabad, İRNA - Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, İranlı mevkidaşı ile yaptığı görüşmede Dr. Seyyid Abbas Irakçi'nin İslamabad’a gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı teşekkür ederek, Tahran ve İslamabad’ın her zaman dayanışma içinde birlikte durduklarını söyledi ve İran ile ABD arasındaki (dolaylı) nükleer müzakerelere başarı dileklerinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ve beraberindeki heyet, İslamabad’daki Dışişleri Bakanlığı’na varışlarında Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Muhammed İshak Dar tarafından karşılandı.

İki ülkenin dışişleri bakanlarının özel görüşmesinin ardından, Dr. Irakçi ve Senatör İshak Dar başkanlığında İran ve Pakistan’ın üst düzey heyetlerinin toplantısı başladı.

Pakistan Dışişleri Bakanı, konuşmasının başında “Kardeşim Sayın Irakçi’nin bu hassas dönemde İslamabad’da bulunmasından dolayı teşekkür ediyoruz ve her iki ülkenin her zaman birbirinin yanında durduğunu vurguluyoruz.” dedi.

Pakistan Dışişleri Bakanı, İran ve ABD arasındaki dolaylı görüşmeler için başarı diledi

İran ile ABD arasında gerçekleşen üç tur dolaylı müzakereye değinen Dar, “Görüşmeler sırasında yürüttüğünüz yoğun programdan tamamen haberdarız ve İslamabad bu önemli süreci yakından takip ediyor.” ifadelerini kullandı.

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