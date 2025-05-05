5 May 2025 12:09
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News ID: 85823505
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İranlı halterci dünyanın en güçlü genç sporcusu oldu

5 May 2025 12:09
News ID: 85823505
İranlı halterci dünyanın en güçlü genç sporcusu oldu

Tahran, İRNA- 2025 Gençler ve Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası’nda yarışan Erdebil doğumlu genç sporcu Hüseyin Yezdani, gösterdiği üstün performansla bu yılın “dünyanın en güçlü genç haltercisi” unvanını kazandı.

Şampiyona, 30 Nisan–5 Mayıs tarihleri arasında Peru’nun başkenti Lima’da düzenleniyor.  İran kafilesi organizasyona 3 kadın ve 11 erkek sporcu ile katıldı.

İranlı halterci dünyanın en güçlü genç sporcusu oldu

Yezdani, bu sabah podyuma çıkarak önce koparma (snatch) dalında 144 kg kaldırarak Ermeni Hovhannisyan (150 kg) ve Rus Karaev (147 kg) ardından üçüncü sıraya yerleşti ve bronz madalya kazandı.

İranlı halterci dünyanın en güçlü genç sporcusu oldu

Ancak silkme (clean and jerk) dalında Yezdani rakiplerine açık fark attı. İlk hakkında 180 kg’yi başarıyla kaldırarak liderliği aldı, ardından 190 kg kaldırarak üstünlüğünü perçinledi. Böylece Ermenistan ve Rusya temsilcilerine 11 kiloluk fark atarak, hem silkmede hem de toplamda iki altın madalya kazanıp dünya şampiyonu oldu.

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