Pezeşkiyan: Eğitimde adalet artırılmalı

Pezeşkiyan "Eğer bu ülkeyi inşa etmek istiyorsak, sadece parası olanları değil, imkânlardan yoksun olanları da görmeliyiz. Tüm öğrenciler için eşit eğitim imkânları sağlamalıyız” dedi.

Cumhurbaşkanı ayrıca, çocukların potansiyelinin küçük yaşlardan itibaren doğru eğitimle geliştirilmesi gerektiğini belirterek, “Ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğini inşa etmek istiyorsak, onlara zaman ayırmalı ve planlı hareket etmeliyiz. Bunu gerçekleştirecek olan siz öğretmenlersiniz,” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında bir kez daha fırsat eşitliği ve ayrımcılığın kaldırılması çağrısında bulunan Pezeşkiyan, kapsayıcı bir eğitim sisteminin temel öncelik olması gerektiğini vurguladı.