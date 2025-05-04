4 May 2025 18:35
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News ID: 85822915
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Pezeşkiyan: Eğitimde adalet artırılmalı

4 May 2025 18:35
News ID: 85822915
Pezeşkiyan: Eğitimde adalet artırılmalı

Tahran, İRNA- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan 4 Mayıs Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, eğitimde adaletin sağlanmasının ülkenin kalkınması için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Pezeşkiyan "Eğer bu ülkeyi inşa etmek istiyorsak, sadece parası olanları değil, imkânlardan yoksun olanları da görmeliyiz. Tüm öğrenciler için eşit eğitim imkânları sağlamalıyız” dedi.

Cumhurbaşkanı ayrıca, çocukların potansiyelinin küçük yaşlardan itibaren doğru eğitimle geliştirilmesi gerektiğini belirterek, “Ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğini inşa etmek istiyorsak, onlara zaman ayırmalı ve planlı hareket etmeliyiz. Bunu gerçekleştirecek olan siz öğretmenlersiniz,” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında bir kez daha fırsat eşitliği ve ayrımcılığın kaldırılması çağrısında bulunan Pezeşkiyan, kapsayıcı bir eğitim sisteminin temel öncelik olması gerektiğini vurguladı.

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