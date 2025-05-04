Devrim Muhafızları Ordusu hiçbir düşman karşısında geri adım atmaz

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Selami, Devrim Muhafızları’nın sadece bireylerden ibaret olmayan, etkili bir kimlik ve etki alanına sahip olduğunu belirterek “Karşımızda inanç, düşünce ve ruhsal dayanıklılık açısından zayıf düşmanlar var. Her ne kadar görünürde modern yapılar ve güçlü ekipmanlara sahip olsalar da, içten çökmeye mahkûmdurlar.” ifadelerini kullandı.

Komutan ayrıca güçlü araç ve silahların geliştirilmesini önemsediklerini, ancak zaferin dayanağının teknik araçlar değil; kalpler, inançlar ve ahlaki erdemler olduğunu vurgularken “Biz tüm araçları üretiriz ama onlara bel bağlamayız. Gerçek dayanağımız maneviyatımızdır” dedi.