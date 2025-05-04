4 May 2025 16:59
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Devrim Muhafızları Ordusu hiçbir düşman karşısında geri adım atmaz

4 May 2025 16:59
News ID: 85822830
Devrim Muhafızları Ordusu hiçbir düşman karşısında geri adım atmaz

Tahran, İRNA- İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Pazar günü Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, hiçbir düşman karşısında geri adım atmayacaklarını vurguladı. “Biz sadece zafer için yaratıldık. Devrim Muhafızları'nın eğitiminde geri adım diye bir kavram yoktur, her adımı ileriye doğrudur” dedi.

**Serdengeçti: ""**

Selami, Devrim Muhafızları’nın sadece bireylerden ibaret olmayan, etkili bir kimlik ve etki alanına sahip olduğunu belirterek “Karşımızda inanç, düşünce ve ruhsal dayanıklılık açısından zayıf düşmanlar var. Her ne kadar görünürde modern yapılar ve güçlü ekipmanlara sahip olsalar da, içten çökmeye mahkûmdurlar.” ifadelerini kullandı. 

Komutan ayrıca güçlü araç ve silahların geliştirilmesini önemsediklerini, ancak zaferin dayanağının teknik araçlar değil; kalpler, inançlar ve ahlaki erdemler olduğunu vurgularken  “Biz tüm araçları üretiriz ama onlara bel bağlamayız. Gerçek dayanağımız maneviyatımızdır” dedi.

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