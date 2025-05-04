Kerec'deki elektrik santralinde patlama iddiası yalanlandı

Elburz eyaletine bağlı Ferdîs ilçesinde, çıkan fırtınayla eş zamanlı olarak bir çöp depolama alanında yangın çıktı. Yangın kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Ferdîs Belediyesi İtfaiye Başkanı Hüseyin Aşuri, saat 21.00 sularında çöp sahasına yakın bir alanda çıkan yangınla ilgili ekiplerin hızlıca müdahalede bulunduğunu ve olayın santralle ilgisinin bulunmadığını belirtti.

Bazı muhalif medya organları, yangının uzaktan çekilmiş görüntülerini kullanarak, olay yerinin Kerec'deki Ghaim Elektrik Santrali’ne yakınlığını istismar edip bu yangını "santral patlaması" olarak yansıtmaya çalıştı.

Bu spekülasyonlar, Elburz Eyaleti’nin bazı bölgelerinde fırtına nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerinin ardından daha da arttı. Yetkililer ise, olayın yalnızca yerel bir çöp yangını olduğunu vurguladı.