İran Expo 2025: Küresel ekonomiye açılan bir pencere

İran Expo 2025, İran-Afrika İşbirliği Zirvesi ile birlikte, Tahran'da düzenlendi. Etkinlik, tarımdan ileri teknolojilere, petrol ve enerji sektörüne kadar farklı alanlardaki İranlı firmaların kapasitelerini dünya genelinden gelen ekonomik ve siyasi temsilcilere tanıtma imkânı sundu.

Son yıllarda İran’ın fuar takviminin temel taşlarından biri haline gelen Expo, sadece İran’ın yaptırımlar altındaki üretim ve ihracat potansiyelini ortaya koymakla kalmadı; aynı zamanda ülkenin ekonomik diplomasisinin test edildiği bir platform oldu. Beş kıtadan gelen temsilcilerle yapılan ikili görüşmeler ve iş birliği anlaşmaları, İranlı şirketler için benzersiz fırsatlar yarattı.

Etkinlik süresince 100’den fazla ülkeden yaklaşık 2.500 iş insanı ile 39 ülkeden bakan, bakan yardımcıları ve ticaret odası başkanları dahil üst düzey yetkililer Tahran'da hazır bulundu. Katılımcılar, İran’ın tarım, sanayi, madencilik, rafineri, petrokimya, inşaat, altyapı ve mühendislik hizmetleri alanındaki en büyük markalarıyla doğrudan ticaret görüşmeleri gerçekleştirdi.

İstatistiklere göre fuara 41 Asya, 21 Avrupa, 39 Afrika, 8 Amerika ve 1 Okyanusya ülkesi katıldı. En yoğun katılım ise 400 temsilciyle Pakistan ve 421 temsilciyle Afrika ülkelerinden oldu. Bu yoğun ilgi, Tahran’daki dört ve beş yıldızlı otellerin kapasitesini zorladı.