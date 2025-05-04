4 May 2025 10:55
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News ID: 85822342
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Gazze cehenneme dönüştü / Açlık felaketi kendini gösterdi

4 May 2025 10:55
News ID: 85822342
Gazze cehenneme dönüştü / Açlık felaketi kendini gösterdi

Tahran, İRNA – Filistin’deki "El-Hak" Enstitüsü’nün yöneticisi Şevvan Cebarin, Siyonist rejimin suç politikaları sonucu Gazze Şeridi’ndeki halkın bir bakıma cehennemi yaşadığını bildirdi.

Cebarin, “60 günü aşkın süredir süren ağır kuşatma, planlı açlık politikası, insani yardımların engellenmesi ve tüm geçiş noktalarının kapalı olması nedeniyle Gazze benzeri görülmemiş bir insani felaket yaşıyor" dedi.

Cebarin, sağlık ve insani hizmetlerin tamamen çöktüğü bu dönemin, Gazze’yi yaşanılmaz bir hale getirdiğini belirtti.

Ayrıca, gıda, tıbbi malzeme, yakıt ve un girişinin engellenmesinin halkın çektiği acıları katladığını vurgulayarak "Halk tam anlamıyla bir felaket içinde. Açlık canavarı her yerde hissediliyor; binlerce sivil, günlerce temel gıdaya ulaşamadığı için açlıktan tükenme noktasına gelmiş durumda" ifadelerini kullandı.

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