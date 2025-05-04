Gazze cehenneme dönüştü / Açlık felaketi kendini gösterdi

Cebarin, “60 günü aşkın süredir süren ağır kuşatma, planlı açlık politikası, insani yardımların engellenmesi ve tüm geçiş noktalarının kapalı olması nedeniyle Gazze benzeri görülmemiş bir insani felaket yaşıyor" dedi.

Cebarin, sağlık ve insani hizmetlerin tamamen çöktüğü bu dönemin, Gazze’yi yaşanılmaz bir hale getirdiğini belirtti.

Ayrıca, gıda, tıbbi malzeme, yakıt ve un girişinin engellenmesinin halkın çektiği acıları katladığını vurgulayarak "Halk tam anlamıyla bir felaket içinde. Açlık canavarı her yerde hissediliyor; binlerce sivil, günlerce temel gıdaya ulaşamadığı için açlıktan tükenme noktasına gelmiş durumda" ifadelerini kullandı.