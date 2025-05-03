Yemen Yafa'yı ( Tel Aviv) balistik füze ile hedef aldı

Seri, yaptığı yazılı açıklamada saldırının "mazlum Filistin halkına destek ve Gazze'de ABD destekli olarak işlenen soykırım suçlarına karşı" gerçekleştirildiğini belirtti.

Saldırının “Filistin-2” isimli süpersonik balistik füze ile yapıldığını aktaran Seri, füzenin hedefini başarıyla vurduğunu ve İsrail’in hava savunma sistemlerinin bu füzeye karşı koyamadığını ifade etti.

Yahya Seri ayrıca

"Tüm İslam dünyası, sessizlik ve teslimiyetin sonuçlarına katlanacaktır. Gazze’de yaşananlar yakında diğer ülkelere de yayılabilir. Düşman saldırılarını genişletecektir. Bu yüzden bugün Gazze’yi savunmak, gelecekte tüm başkentleri savunmaktan daha akıllıcadır."uyarısında bulundu.

Sözcü, Yemen’in Gazze’ye yönelik desteğinin, İsrail saldırıları sona erene ve ablukaya son verilene kadar devam edeceğini vurguladı.