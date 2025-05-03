Gazze’li çocukların %60'ı yetersiz beslenmeden muztarip

Gazze Hastaneleri Müdürü, yaklaşık 60 bin çocuğun İsrail'in uyguladığı kuşatma nedeniyle yetersiz beslendiğini belirtti. Ayrıca İsrail’in hayati tıbbi ekipmanların girişini engellediğini ve Gazze’nin ciddi bir kıtlık yaşadığını vurguladı.

Açıklamada, İsrail’in hastaların Gazze dışına çıkarılmasına izin vermemesi sebebiyle böbrek yetmezliği hastalarının ölüm oranının da arttığı ifade edildi. Uluslararası kuruluşlara, bu suçları durdurmak ve Gazze kuşatmasına son vermek için acil müdahale çağrısında bulunuldu.

Öte yandan Gazze’deki El-Küveyt Uzmanlık Hastanesi de iki aydır geçiş noktalarının kapalı olmasının ciddi ilaç ve gıda eksikliğine neden olduğunu belirterek uyarıda bulundu.