3 May 2025 13:58
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News ID: 85821535
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Gazze’li çocukların %60'ı yetersiz beslenmeden muztarip

3 May 2025 13:58
News ID: 85821535
Gazze’li çocukların %60'ı yetersiz beslenmeden muztarip

Tahran, İRNA – Gazze Şeridi'ndeki tıbbi kaynaklar, İsrail rejiminin süregelen ablukası ve gıda ile ilaç eksikliği nedeniyle bölgede çocukların %60’ının yetersiz beslenme yaşadığını bildirdi.

Gazze Hastaneleri Müdürü, yaklaşık 60 bin çocuğun İsrail'in uyguladığı kuşatma nedeniyle yetersiz beslendiğini belirtti. Ayrıca İsrail’in hayati tıbbi ekipmanların girişini engellediğini ve Gazze’nin ciddi bir kıtlık yaşadığını vurguladı.

Açıklamada, İsrail’in hastaların Gazze dışına çıkarılmasına izin vermemesi sebebiyle böbrek yetmezliği hastalarının ölüm oranının da arttığı ifade edildi. Uluslararası kuruluşlara, bu suçları durdurmak ve Gazze kuşatmasına son vermek için acil müdahale çağrısında bulunuldu.

Öte yandan Gazze’deki El-Küveyt Uzmanlık Hastanesi de iki aydır geçiş noktalarının kapalı olmasının ciddi ilaç ve gıda eksikliğine neden olduğunu belirterek uyarıda bulundu.

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