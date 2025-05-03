Naim Kasım: Direniş özgürlük projesine devam ediyor / İşgale karşıyız

Şeyh Naim Kasım, “İktidar” dergisine verdiği röportajda, Hizbullah’ın, Emel Hareketi ve diğer müttefikleriyle birlikte Lübnan içinde tüm alanlarda etkili ve güçlü bir taraf olduğunu belirtti.

Kasım, "Ulusal projemiz doğrultusunda Lübnan’ın egemenliğini ve bağımsızlığını korumak için çalışıyoruz." dedi.

Ayrıca, Lübnan’ın ekonomik kalkınması, İsrail'in yıktığı yerlerin yeniden inşası, halkın mal varlıklarının geri kazanılması, yolsuzlukla mücadele ve hukukun üstünlüğünü sağlamak için tüm taraflarla iş birliği içinde olacaklarını ifade etti.

Hizbullah Genel Sekreteri, direnişin özgürleştirici projesini sürdürerek her türlü işgal, yerleşim faaliyeti ve normalleşmeyi reddedeceğini söyledi. Bölgenin, ABD önderliğindeki küresel zorbalık ve onun suç ortağı İsrail’in, halkları yerlerinden ederek işgal alanını genişletme çabalarına maruz kaldığını belirtti. Kasım, İsrail ile Arap rejimleri arasındaki normalleşmenin amacının Filistin meselesini ortadan kaldırmak olduğunu ve Lübnan’ın da bu kapsamda direniş hareketi nedeniyle hedef alındığını vurguladı.