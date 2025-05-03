Dünya Genç Kızlar Halter Şampiyonası’nda gümüş ve bronz madalya İranlı sporcunun oldu

Peru’da bugün başlayan şampiyonada Alma Hüseyni, 64 kilo kategorisinde yarıştı. İkinci hakkında 111 kilo kaldırarak koparmada gümüş madalya kazandı. Toplamda 197 kiloya ulaşarak dünya üçüncüsü oldu ve bronz madalya elde etti.

Koparma kategorisinde ise 86 kilo kaldırmasına rağmen aynı kiloyu kaldıran sporcular arasında dördüncü sırada yer alarak madalyayı kıl payı kaçırdı.

Ayrıca Alma Hüseyni, bu sonuçlarla İran gençler 64 kilo kategorisinde üç ayrı rekor kırdı:

Koparmada 4 kilo,

Silkmede 10 kilo,

Toplamda ise 16 kilo artırarak yeni rekorlara imza attı.