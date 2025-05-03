3 May 2025 11:21
Journalist ID: 5446
News ID: 85821319
T T
0 Persons

Ekler

Dünya Genç Kızlar Halter Şampiyonası’nda gümüş ve bronz madalya İranlı sporcunun oldu

3 May 2025 11:21
News ID: 85821319
Dünya Genç Kızlar Halter Şampiyonası’nda gümüş ve bronz madalya İranlı sporcunun oldu

Tahran, İRNA – İranlı halterci Alma Hüseyni, Dünya Gençler ve Yıldızlar Halter Şampiyonası’nda ülkesini temsil eden ilk sporcu olarak iki madalya kazandı.

Peru’da bugün başlayan şampiyonada Alma Hüseyni, 64 kilo kategorisinde yarıştı. İkinci hakkında 111 kilo kaldırarak koparmada gümüş madalya kazandı. Toplamda 197 kiloya ulaşarak dünya üçüncüsü oldu ve bronz madalya elde etti.

Koparma kategorisinde ise 86 kilo kaldırmasına rağmen aynı kiloyu kaldıran sporcular arasında dördüncü sırada yer alarak madalyayı kıl payı kaçırdı. 

Ayrıca Alma Hüseyni, bu sonuçlarla İran gençler 64 kilo kategorisinde üç ayrı rekor kırdı:

Koparmada 4 kilo,

Silkmede 10 kilo,

Toplamda ise 16 kilo artırarak yeni rekorlara imza attı.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .