Sistan ve Beluçistan'da 150 terörist gözaltına alındı

General Muhammed Pakpur, geçen yıl (Mart-Nisan) ayında Rask ve Çabahar’da gerçekleşen terör saldırılarına değinerek “Bu operasyonlarda etkisiz hale getirilen 18 teröristin tamamı yabancı unsurlardı. Bölge halkı kılığına girerek ‘yakıt taşıyıcısı’ olarak içeri sızmış, silah ve mühimmatlarını yakıt bidonları içinde bölgeye getirmişlerdi. Bu durum, onlarla bağlantılı yakalanan kişilerin itiraflarında da yer aldı. Bu nedenle bölge halkının daha dikkatli olması gerekiyor; zira kimlikleri üzerinden yabancı unsurların girişine izin verilmesi, güvensizliğe yol açmakta ve asıl zararı da bölge halkı görmektedir.” ifadelerini kullandı.

Pakpur ayrıca Goher Kuh bölgesindeki terör olaylarına da değinerek, bu saldırılardan sonra gerçekleştirilen güvenlik operasyonlarında 150’den fazla kişinin yakalandığını ve 100 kişinin öldürüldüğünü ifade etti. Gözaltına alınanların itiraflarına göre, bu kişilerden bazıları Rask’tan yurt dışına kaçan ve düşman güçlerine sığınan yerel bir kişiyle bağlantı kurarak yönlendirilmişti.