Siyonistlerden, işgal altındaki topraklarda çıkan yangınlarla İsrail'in bağımsızlık günü törenlerinin çakışmasına imalı tepki

Siyonistler, İsrail rejiminin en önemli ulusal töreni olarak kabul edilen bağımsızlık günü sırasında Kudüs’te meydana gelen geniş çaplı yangına tepki göstererek, bu durumu rejim başbakanının beceriksizliği ve çıkarcılığının sonucu olarak değerlendirdi.

Bu bağlamda, “İsrail’de Dönüşüm Derneği” adlı sivil oluşum, yangına ilişkin “İsrail’in 77. Bağımsızlık Günü’nün Netanyahu ve eşi gibi bir suç şebekesinin yönetimi altında bu şekilde ‘kutlanmasından’ daha sembolik bir şey olamaz.” açıklamasında bulundu.