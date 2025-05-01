İran’ın 14. Hükûmeti döneminde tarihi transit rekoru kaydedildi

Perşembe günü Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Emin Terfe, 14. Hükûmetin göreve başlamasından bu yana bakanlığın transit ve uluslararası taşımacılık alanındaki performansına değinerek, “1403 yılı itibarıyla (2024-2025), ülke taşımacılık tarihinde ilk kez, 20 milyon ton malın ülke sınırlarından transit geçişi Bakanın destek ve girişimleriyle sağlanarak kaydedildi. İran’ın geçiş güzergâhları, komşu ülkelere güvenli, ucuz ve sorunsuz yollar olarak tanıtıldı,” dedi.

Terfe ayrıca, geçtiğimiz yıl İran’ın ev sahipliğinde, 14 ülkenin üyeleri ve temsilcilerinin bakan ve bakan yardımcıları düzeyinde katıldığı 17. TRACECA Hükûmetlerarası Komisyon Toplantısı’nın yapıldığını, bunun da İran’ın transit alanında sıçrama yaratma girişiminin bir göstergesi olduğunu belirtti.